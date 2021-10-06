Минула доба на Донбасі: шість обстрілів, поранений військовий

Підтримувані Росією бойовики здійснили шість порушень режиму припинення вогню минулої доби на Донбасі, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє вранці 6 жовтня пресцентр операції Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів один український військовий зазнав осколкового поранення.

«Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний. Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння», – заявили у штабі ООС.

Обстріли зафіксували поблизу Трьохізбенки, Новотошківського, Красногорівки, Кримського.

Станом на 7:00 6 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали в пресцентрі ООС.

Підтримувані Росією бойовики з угруповання «ДНР» про обстріли не повідомляють, в угрупованні «ЛНР» заявили про три обстріли 5 жовтня.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.