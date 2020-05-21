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21 травня 2020, Київ 19:21
Новини | Події

Один військовий загинув, ще семеро постраждали внаслідок обстрілів на Донбасі – ООС

Український військовий на передовій позиції ЗСУ поблизу КПВВ Грутове, лютий 2020 року

Один український військовий загинув, двоє військових отримали поранення, ще п’ятеро – бойові травмування на Донбасі 21 травня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, контрольовані Росією сили чотири рази порушили режим припинення вогню.

Вдень 21 травня штаб Операції об’єднаних сил заявив, що один військовий загинув, ще один був поранений, інші четверо отримали бойові травмування внаслідок влучання міни калібру 120 міліметрів у вантажний автомобіль.

Україна завдає удару у відповідь по російських «Градах»
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Україна завдає удару у відповідь по російських «Градах»

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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