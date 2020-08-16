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16 серпня 2020, Київ 19:21
Новини | Події

Бойовики на Донбасі дотримувалися режиму тиші 16 серпня – ООС

Український військовий поблизу Новотроїцького, грудень 2019 року

Контрольовані Росією сили на Донбасі дотримувалися режиму тиші 16 серпня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Від початку доби не зафіксованого жодного обстрілу.

«Водночас сьогодні виявлено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка, ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного», – заявили в ООС.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 16 серпня.

Сєдове: відпочинок під контролем бойовиків «ДНР» | Донбас Реалії
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Сєдове: відпочинок під контролем бойовиків «ДНР» | Донбас Реалії

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок обстрілів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

Україна домовилась з Росією по Донбасу?
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Україна домовилась з Росією по Донбасу?

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