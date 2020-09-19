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19 вересня 2020, Київ 10:46
Новини | Події

Бойовики застосували гранатомет на Донбасі 18 вересня – ООС

Український солдат біля Золотого, 10 червня 2019 року

Контрольовані Росією сили застосували гранатомет на Донбасі 18 вересня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Загалом бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

«Неподалік населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь у бік наших позицій із підствольного гранатомета, а поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета. Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських воїнів, тож вогонь у відповідь не відкривався», – заявили в ООС.

При цьому неподалік Залізного Донецької області військові гасили суху траву, коли здетонував невідомий вибуховий пристрій. Один український військовий отримав поранення, його шпиталізували.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 18 вересня.

Як Леонід Кравчук збирається почути Донбас – ексклюзивне інтерв'ю | Донбас Реалії
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Як Леонід Кравчук збирається почути Донбас – ексклюзивне інтерв'ю | Донбас Реалії

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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