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09 листопада 2020, Київ 08:43
Новини | Політика

Бойовики один раз порушили режим тиші на Донбасі – ООС

Морпіх на передовій позиції української армії поблизу селища Водяне, що під Маріуполем, 25 червня 2018 року

Контрольовані Росією сили один раз порушили режим тиші на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, бойовики відкрили вогонь з гранатомета та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Водяне Донецької області.

Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 8 листопада.

Як сьогодні живуть на кордоні «ДНР» і Росії? | Донбас Реалії
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Як сьогодні живуть на кордоні «ДНР» і Росії? | Донбас Реалії

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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