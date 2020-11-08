Протягом неділі бойовики не стріляли по позиціях ООС – штаб

Протягом дня 8 листопада штаб Операції об’єднаних сил не зафіксував обстрілів з боку російських гібридних сил, йдеться у вечірньому зведенні.

«Дотримуючись режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням. Від початку поточної доби, 8 листопада, на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Відтак, за даними штабу, ніхто з українських військових протягом доби не постраждав. У районах уздовж лінії розмежування працюють сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій, які, за зведенням, розіновували більше ніж 2 гектари площі і передали 54 вибухонебезпечних предмети на знищення.

Контрольоване Росією незаконне збройне угруповання «ДНР» заявило про обстріл окупованої ним території. Аналогічне угруповання «ЛНР» таких заяв за 8 листопада не робило.

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Минулої доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.