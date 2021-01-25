Бойовики п’ять разів порушували режим тиші на Донбасі – ООС

Контрольовані Росією сили п’ять разів порушили режим тиші на Донбасі 24 січня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Унаслідок бойовиих дій біля Пісків, Південного та Водяного жоден український військовий не постраждав, запевняють у штабі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 24 січня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.