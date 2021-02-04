Біля Торецька на Донбасі поранений військовий – ТКГ

Біля Торецька Донецької області поранений український військовий, повідомив Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі.

«Йому надано медичну допомогу, стан стабільний. Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ», – заявили в ТКГ.

У контрольованому Росією угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл околиць Горлівки, яка розташована в приблизно 20 кілометрах від Торецька.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.