На Донбасі почали перевірку підрозділів ЗСУ – ОП

Офіс президента розпочав інспекційну перевірку підрозділів Збройних cил України, які виконують завдання на Донбасі, повідомила пресслужба ОПУ.

«За дорученням президента Володимира Зеленського та відповідно до Плану контролю за діяльністю Збройних сил України та інших військових формувань у 2021 році Офіс голови держави 2 лютого розпочав інспекційну перевірку стану готовності до виконання завдань органів військового управління, з’єднань та військових частин ЗСУ, що виконують завдання в Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей», – мовиться в повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що основна мета інспекції – перевірка стану готовності сил і засобів, задіяних в ООС, до виконання завдань за призначенням.

Також під час перевірки хочуть визначити ефективність заходів, які вживає Міноборони та ЗСУ щодо всебічного забезпечення сил із засобів на сході держави, зауважили в ОПУ.

«Крім того, перевірка спрямована на виявлення чинників, що негативно впливають на стан готовності сил і засобів до виконання завдань», – йдеться в повідомленні.

До перевірки також залучили представників апарату Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони та Збройних сил України.

Напередодні один український військовий загинув на Донбасі від пострілу снайпера.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.