Бойовики 8 разів порушили режим тиші на Донбасі, один військовий загинув – ООС

Контрольовані Росією сили вісім разів порушили режим тиші на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Один український військовий загинув унаслідок пострілу снайпера.

Українські військові заявляють про порушення режиму тиші поблизу Південного, Шумів, Кримського, Павлополя та Авдіївки.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Оленівки та Соснівського. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 2 лютого.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.