Бойовики п’ять разів порушии режим тиші на Донбасі – штаб

Гібридні російські сили п’ять разів порушили режим тиші протягом доби 1 лютого, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Зокрема обстріли зафіксували поблизу Авдіївки – з автоматичного станкового ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

«Біля населеного пункту Пищевик окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Новомихайлівки – зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Південного», – заявляє штаб.

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За даними командування ООС, внаслідок обстрілів ніхто з українских військових не постраждав. З початку доби 2 лютого порушень режиму не зафіксували.

Незаконні збройні угруповання наразі не робили заяв про бойові дії 1 лютого.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.