Від початку доби бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 2 лютого, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», біля Кримського, окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета, а поблизу Південного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Шуми збройні формування Російської Федерації вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Захиснику було оперативно надано медичну допомогу та, на жаль, врятувати його не вдалося», – мовиться у повідомленні.

Також в районі Павлополя бойовики вели прицільний вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій поточної доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.