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07 березня 2021, Київ 20:31
Новини | Події

ООС: бойовики відкривали вогонь з мінометів на Донбасі 7 березня

Український військовий поблизу Золотого-4 Луганської області, лютий 2020 року

Контрольовані Росією сили відкривали вогонь з мінометів на Донбасі 7 березня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Водночас унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

За даними ООС, бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню – біля Авдіївки, Лебединського, Опитного та Південного.

«Поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру. Наші захисники вогнем у відповідь дали гідну відсіч. Вогнева активність ворога спостерігалась неподалік населеного пункту Лебединське. Тут російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по нашим позиціям з міномета 82-го калібру та зі станкового протитанкового гранатомета», – розповіли в штабі.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі околиць Донецька та Ясинуватої. Бойовики «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 7 березня.

Як снайпери України та Росії воюють на Донбасі? (відео)
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Як снайпери України та Росії воюють на Донбасі? (відео)

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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