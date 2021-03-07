Минулої доби бойовики 10 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 6 березня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї та населеного пункту Опитне збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також зі стрілецької зброї. Неподалік, населених пунктів Піски, Мар’їнка та Павлопіль окупанти застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника, бойових втрат у лавах ЗСУ немає.

Від початку поточної доби, 7 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито чотири обстріли з боку бойовиків, у аналогічному угрупованні «ЛНР» заявляють про один обстріл минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.