Поранений на Донбасі 5 березня український військовий перебуває в тяжкому стані – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 5 березня зазнав вогнепального поранення один український військовий, його стан є тяжким, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За даними штабу, інцидент стався внаслідок ведення російськими гібридними силами снайперського вогню поблизу Мар’їнки в Донецькій області.

У цілому, як вказано в ранковому зведенні, бойовики впродовж минулої доби сім разів порушили режим припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» зранку 5 березня заявили про три обстріли з боку Збройних сил України, а також загибель трьох і поранення одного представника незаконних збройних формувань упродовж минулої доби.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії впродовж минулої доби не повідомляли.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».