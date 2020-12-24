Штаб ООС повідомив про другого пораненого 24 грудня українського військового

У зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілу поблизу населеного пункту Шуми 24 грудня зазнав вогнепального поранення український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до медичного закладу», – ідеться в повідомленні.

Штаб також вказує, що російські гібридні сили на цьому напрямку вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У вечірньому зведенні також ідеться про п’ять обстрілів з боку бойовиків і ще одного пораненого українського військового.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.