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24 грудня 2020, Київ 19:03
Новини | Події

Життю пораненого на Донбасі військового нічого не загрожує – штаб ООС

Чотири обстріли з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів бойовики здійснили неподалік Водяного, що на Приазов’ї

Життю українського військового, який 24 грудня внаслідок підриву на вибуховому пристрої поблизу Красногорівки зазнав поранення, нічого не загрожує, він перебуває в медичному закладі. Про це у вечірньому зведенні повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

За цими ж даними, російські гібридні сили вчинили п’ять порушень режиму припинення вогню. Чотири обстріли з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів бойовики здійснили неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

«На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь», – ідеться в повідомленні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 24 грудня не повідомляли.

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відео Радіо Свобода

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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