Життю пораненого на Донбасі військового нічого не загрожує – штаб ООС

Життю українського військового, який 24 грудня внаслідок підриву на вибуховому пристрої поблизу Красногорівки зазнав поранення, нічого не загрожує, він перебуває в медичному закладі. Про це у вечірньому зведенні повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

За цими ж даними, російські гібридні сили вчинили п’ять порушень режиму припинення вогню. Чотири обстріли з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів бойовики здійснили неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

«На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь», – ідеться в повідомленні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 24 грудня не повідомляли.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.