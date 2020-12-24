Український військовий отримав поранення, підірвавшись на міні – ОТУ «Схід»

Військовий Об’єднаних сил отримав поранення через підрив на невідомому вибуховому пристрої, повідомляє командування оперативно-тактичного угруповання «Схід».

За повідомленням, підрив стався біля Красногорівки.

«Українському захиснику надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувального закладу. Життю нічого не загрожує. Обставини події з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку та командування частини», – зазначають в командуванні.

За повідомленням штабу Операції Об’єднаних сил напередодні російські гібридні війська тричі порушили режим припинення вогню 23 грудня.

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.