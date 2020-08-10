Бойовики 4 рази порушили перемир’я на Донбасі, втрат серед військових немає – ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби чотири разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Два із цих порушень були «вогневими провокаціями», від яких втрат серед військових не було, йдеться в повідомленні.

«Неприцільні постріли не несли загрози життю й здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали», – йдеться в повідомленні.

Інші порушення, за даними штабу ООС – інженерне обладнання позицій поблизу населеного пункту Трудівське і проліт безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують у застосуванні бойового безпілотника і скиданні з нього одного боєприпаса на півдні контрольованої російськими гібридними силами території.

В угрупованні «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 9 серпня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих.

Станом на вечір 4 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.