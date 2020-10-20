ООС: на Донбасі зафіксовано два обстріли з початку доби

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 20 жовтня російські гібридні сили двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населених пунктів Світлодарськ та Майорськ, ворог застосував стрілецьку зброю. Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали», – ідеться в повідомленні.

Втрат і поранень серед українських військових немає, інформує штаб.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 20 жовтня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.