Бойовики на Донбасі здійснили два порушення з початку доби – штаб ООС

Російські гібридні сили на Донбасі з початку доби 7 грудня здійснили два порушення режиму припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, бойовики «здійснили неприцільний обстріл українських позицій неподалік населеного пункту Водяне, застосувавши при цьому автоматичний станковий гранатомет», а українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

«Також було виявлено факт інженерного обладнання позицій із напрямку тимчасово окупованої Горлівки у бік наших підрозділів у районі населеного пункту Південне», – вказано у зведенні штабу.

Про втрати серед українських військових у повідомленні не йдеться.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 7 грудня ще не повідомляли.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.