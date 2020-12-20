Бойовики на Донбасі 7 разів за добу порушили умови перемир’я – штаб ООС

Російські гібридні сили на Донбасі впродовж доби 19 грудня сім разів порушили умови перемир’я, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Як ідеться в ранковому зведенні, обстріли з різних видів зброї зафіксовані поблизу Південного, Шумів, Авдіївки, Водяного. Втрат серед українських військових немає, інформує штаб.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в трьох обстрілах 19 грудня, зокрема, в передмісті Горлівки.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії впродовж минулої доби не повідомляли.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.