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20 травня 2021, Київ 18:55
Новини | Події

ООС: втрат серед українських військових немає, бойовики здійснили 4 обстріли

Штаб ООС: російські гібридні сили здійснили чотири обстріли позицій ЗСУ – поблизу Троїцького, Авдіївки, Гнутова та Новоселівки

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 20 травня не зафіксовано бойових втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, російські гібридні сили здійснили чотири обстріли позицій ЗСУ – поблизу Троїцького, Авдіївки, Гнутова та Новоселівки, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 20 травня не повідомляли.

В угрупованні «ДНР» звинуватили ЗСУ в мінометному обстрілі північної околиці Донецька зранку 20 травня.

Зеленський винесе Донбас на референдум?
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Зеленський винесе Донбас на референдум?
відео Радіо Свобода

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.

Чим Україна відповість Росії на ракетний обстріл?
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Чим Україна відповість Росії на ракетний обстріл?

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