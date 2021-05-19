СБУ надавала інформацію щодо російського паспорта Аксьонова, хоча тепер заперечує існування таких даних

Служба безпеки України володіє інформацією щодо російського громадянства народного депутата Андрія Аксьонова і надавала її Центральній виборчій комісії. Це випливає з відповіді ЦВК за підписом заступника голови комісії Сергія Дубовика на лист СБУ від 23 березня 2021 року.

Зокрема, у документі, який проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії отримав з власних джерел, зазначається, що звернення до ЦВК надійшло від першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького.

«У зв’язку з надходженням до Центральної виборчої комісії 18 березня 2021 року листа за підписом першого заступника голови Служби безпеки України Р.Баранецького, датованого тим самим днем, за №2/2/2-6027дск щодо наявності громадянства Російської Федерації у кандидата в народні депутати України Аксьонова А.А., зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі №50 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року, та з проханням вжити заходів реагування у зв’язку із цією ситуацією…» – вказано у відповіді ЦВК, яку Радіо Свобода публікує вперше.

Андрій Аксьонов, обраний на проміжних виборах до Верховної Ради в 50-му окрузі, склав присягу народного депутата на засіданні парламенту 19 травня.

Зачитування присяги супроводжували вигуки «Ганьба» з боку представників опозиційних фракцій і позафракційних депутатів, які заблокували трибуну. Через це Аксьонов не зміг вийти до трибуни для складання присяги й оголошував її з місця.

22 квітня Служба безпеки України на запит Радіо Свобода повідомила, що не має документально підтверджених даних про наявність російського паспорта в Аксьонова.

Раніше проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії вже повідомляв, що Служба безпеки України за 10 днів до виборів на 50-му окрузі повідомила Центральній виборчій комісії про російський паспорт кандидата в народні депутати України Андрія Аксьонова і попросила вжити заходів у зв’язку з цією інформацією.

У ЦВК проєкту Донбас.Реалії підтвердили: лист від спецслужби дійсно отримували, але зазначили, що реагувати не мали підстав.

У повідомленні на своєму сайті ЦВК вкотре заявила, що «може діяти винятково на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

«На сьогодні законодавство України не передбачає ні можливості, ні механізму скасування реєстрації кандидатом у народні депутати особи, у якої виявлено громадянство іншої держави, поки ця особа є громадянином України, або з будь-яких інших підстав, прямо не передбачених законом», – наголосили в комісії.

Більше про перемогу Андрія Аксьонова в відеосюжеті проєкту Донбас.Реалії: