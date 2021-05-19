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19 травня 2021, Київ 21:37
Новини | Політика

СБУ надавала інформацію щодо російського паспорта Аксьонова, хоча тепер заперечує існування таких даних

Андрій Аксьонов склав присягу народного депутата на засіданні парламенту 19 травня

Служба безпеки України володіє інформацією щодо російського громадянства народного депутата Андрія Аксьонова і надавала її Центральній виборчій комісії. Це випливає з відповіді ЦВК за підписом заступника голови комісії Сергія Дубовика на лист СБУ від 23 березня 2021 року.

Зокрема, у документі, який проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії отримав з власних джерел, зазначається, що звернення до ЦВК надійшло від першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького.

«У зв’язку з надходженням до Центральної виборчої комісії 18 березня 2021 року листа за підписом першого заступника голови Служби безпеки України Р.Баранецького, датованого тим самим днем, за №2/2/2-6027дск щодо наявності громадянства Російської Федерації у кандидата в народні депутати України Аксьонова А.А., зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі №50 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року, та з проханням вжити заходів реагування у зв’язку із цією ситуацією…» – вказано у відповіді ЦВК, яку Радіо Свобода публікує вперше.

Андрій Аксьонов, обраний на проміжних виборах до Верховної Ради в 50-му окрузі, склав присягу народного депутата на засіданні парламенту 19 травня.

Зачитування присяги супроводжували вигуки «Ганьба» з боку представників опозиційних фракцій і позафракційних депутатів, які заблокували трибуну. Через це Аксьонов не зміг вийти до трибуни для складання присяги й оголошував її з місця.

22 квітня Служба безпеки України на запит Радіо Свобода повідомила, що не має документально підтверджених даних про наявність російського паспорта в Аксьонова.

Раніше проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії вже повідомляв, що Служба безпеки України за 10 днів до виборів на 50-му окрузі повідомила Центральній виборчій комісії про російський паспорт кандидата в народні депутати України Андрія Аксьонова і попросила вжити заходів у зв’язку з цією інформацією.

У ЦВК проєкту Донбас.Реалії підтвердили: лист від спецслужби дійсно отримували, але зазначили, що реагувати не мали підстав.

У повідомленні на своєму сайті ЦВК вкотре заявила, що «може діяти винятково на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

«На сьогодні законодавство України не передбачає ні можливості, ні механізму скасування реєстрації кандидатом у народні депутати особи, у якої виявлено громадянство іншої держави, поки ця особа є громадянином України, або з будь-яких інших підстав, прямо не передбачених законом», – наголосили в комісії.

Більше про перемогу Андрія Аксьонова в відеосюжеті проєкту Донбас.Реалії:

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