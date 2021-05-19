Аксьонов склав присягу народного депутата під вигуки «Ганьба»

Андрій Аксьонов, обраний на проміжних виборах до Верховної Ради в 50-му окрузі, склав присягу народного депутата на засіданні парламенту 19 травня.

Зачитування присяги супроводжували вигуки «Ганьба» з боку представників опозиційних фракцій і позафракційних депутатів, які заблокували трибуну. Через це Аксьонов не зміг вийти до трибуни для складання присяги й оголошував її з місця.

Перед цим перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що напередодні уточнив в апарату парламенту, чи немає якихось юридичних підстав, що перешкоджають присязі Аксьонова. В апараті заявили, що таких підстав немає.

27 квітня Центральна виборча комісія зареєструвала депутатом Верховної Ради України Андрія Аксьонова, представника партії «Порядок», який переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі на Донеччині, що відбулися 28 березня.

За інформацією проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії, Служба безпеки України за 10 днів до виборів на 50-му окрузі повідомила Центральній виборчій комісії про російський паспорт кандидата в народні депутати України Андрія Аксьонова і попросила вжити заходів у зв’язку з цією інформацією.

У ЦВК Донбас.Реалії підтвердили: лист від спецслужби дійсно отримували, але зазначили, що реагувати не мали підстав.



У повідомленні на своєму сайті ЦВК вкотре заявила, що «може діяти виключно на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».



«На сьогодні законодавство України не передбачає ні можливості, ні механізму скасування реєстрації кандидатом у народні депутати особи, у якої виявлено громадянство іншої держави, поки ця особа є громадянином України, або з будь-яких інших підстав, прямо не передбачених законом», – наголосили в комісії.



У ЦВК додали, що питання щодо наявності подвійного громадянства чи причетності окремих осіб до антидержавної діяльності виходять за межі компетенції комісії і лежать у площині відповідальності інших державних органів.



«Відтак, вимоги до комісії щодо ухвалення рішень чи вчинення дій, які не передбачені законодавством України та виходять за межі її повноважень є неприпустимими та суперечать регламентованим статтею 19 Конституції України засадам, на яких ґрунтується правовий порядок в Україні», – додали в комісії.

22 квітня Служба безпеки України на запит Радіо Свобода повідомила, що не має документально підтверджених даних про наявність російського паспорта в Аксьонова.