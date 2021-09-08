Ситуація на Донбасі: сім порушень, поранений український військовий

У зоні бойових дій на Донбасі 7 вересня зазнав вогнепального поранення український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний», – ідеться в ранковому зведенні.

За даними штабу, російські гібридні сили здійснили сім порушень режиму припинення вогню, шість із яких були пов’язані з обстрілом позицій українських військових у кількох локаціях у Донецькій та Луганській областях. Також бойовики здійснили дистанційне мінування місцевості біля Катеринівки.

Станом на 7:00 8 вересня українські військові не зафіксували порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 7 вересня ще не повідомляли.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили у веденні вогню поблизу села Жолобок.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.