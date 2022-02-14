Бойовики на Донбасі здійснили три порушення з початку доби – пресслужба ОС

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж доби 14 лютого російські гібридні сили тричі порушили режим припинення вогню, повідомляє пресслужба Обʼєднаних сил.

«Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Марʼїнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та знищили 1 БПЛА противника. Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення», – вказано у вечірньому зведенні.

Один український військовий зазнав поранення, ідеться в повідомленні. «Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості», – додають у пресслужбі.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 14 лютого не повідомляли.

В угрупованні «ДНР» звинуватили ЗСУ в мінометному обстрілі північної околиці Горлівки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.