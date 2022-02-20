Українські військові повідомили про понад 50 порушень перемирʼя на Донбасі з боку російських гібридних сил

Українські військові повідомляють, що російські гібридні сили, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, з початку доби 20 лютого до 17:00 здійснили 53 обстріли, 50 із яких – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї.

«Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки, але зведених даних про бойові дії 20 лютого не подають.

В угрупованні «ЛНР» нарахували 35 порушень режиму тиші з боку ЗСУ.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. Упродовж доби 19 лютого російські гібридні сили 136 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових загинули, четверо отримали поранення.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Лідери бойовиків 19 лютого також оголосили загальну мобілізацію.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України цього тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.