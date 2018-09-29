Четверо українських військових поранені минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Четверо українських військових поранені минулої доби, 28 вересня, внаслідок бойових дій на Донбасі, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, підтримувані Росією бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, при цьому шість разів – із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Обстрілів зазнали, зокрема, українські позиції в районах населених пунктів Сизе, Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Золоте-4, Катеринівка, Троїцьке, Новолуганське, Авдіївка, Мар'їнка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове і Лебединське.

У штабі ООС повідомили, що від початку нової доби обстріли продовжилися, але постраждалих серед військових не було. Дані наведені станом на 7:00 29 вересня.

Станом на ранок 29 вересня угруповання «ДНР» про обстріли минулої доби зведених даних не наводить. Угруповання «ЛНР» звинувачує українських військових у чотирьох обстрілах, даних про постраждалих не наводить.

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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.