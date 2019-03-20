Троє українських військових поранені від початку доби на Донбасі – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що троє військовослужбовців Збройних сил зазнали поранень на Донбасі від початку доби з боку підтримуваних Росією бойовиків.

«О десятій ранку російсько-окупаційні війська здійснили кілька прострілів зі стрілецької зброї в бік оборонців Мар’їнки, а о 10:35 випустити три міни калібру 120 міліметрів по наших позиціях, обладнаних біля села Новолуганське. У відповідь наші захисники застосували по противнику вогонь з гранатометів. Внаслідок цих ворожих обстрілів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали поранень», – повідомили в Міноборони.

За даними відомства, загалом до полудня бойовики тричі відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ.

Раніше у штабі Операції об’єднаних сил повідомляли, що один український військовий був поранений на Донбасі на початку доби 20 березня в районі населеного пункту Лебединське.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» традиційно звинувачують українських військових в обстрілах.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.