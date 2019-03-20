Український військовий поранений на Донбасі 20 березня – штаб

Український військовий поранений на Донбасі на початку доби 20 березня, повідомляє штаб української операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, це сталося, коли підтримувані Росією бойовики обстріляли опорний пункт підрозділу Об’єднаних сил у районі населеного пункту Лебединське з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У штабі додали, що протягом минулої доби, 19 березня бойовики сім разів порушували режим тиші, при цьому шість разів застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

При цьому втрат серед українських військових минулої доби не було.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» традиційно звинувачують українських військових в обстрілах.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.