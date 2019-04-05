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05 Квітень 2019, Київ 07:40
Новини | Події

Штаб ООС: один військовий поранений минулої доби на Донбасі

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 4 квітня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Один український військовий був поранений минулої доби, 4 квітня, внаслідок обстрілів на Донбасі з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, минулої доби підтримувані Росією сили десять разів обстріляли позиції ООС, при цьому вісім разів – із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Були обстріляні українські позиції біля населених пунктів: Лебединське, Авдіївка, Піски, Талаківка, Павлопіль, Новоселівка Друга, Новотошківське.

«Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано. Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», – заявляють у штабі ООС.

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В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», підтримуваних Росією, звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир'я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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