Штаб ООС: один військовий поранений минулої доби на Донбасі

Один український військовий був поранений минулої доби, 4 квітня, внаслідок обстрілів на Донбасі з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, минулої доби підтримувані Росією сили десять разів обстріляли позиції ООС, при цьому вісім разів – із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Були обстріляні українські позиції біля населених пунктів: Лебединське, Авдіївка, Піски, Талаківка, Павлопіль, Новоселівка Друга, Новотошківське.

«Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано. Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», – заявляють у штабі ООС.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», підтримуваних Росією, звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир'я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.