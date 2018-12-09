Один військовий поранений на Донбасі 8 грудня – штаб

Підтримувані Росією бойовики 13 разів відкривали вогонь на Донбасі 8 грудня, штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Один військовий отримав легке поранення під час бойових дій.

«Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, ворог з мінометів калібру 82 мм двічі відкривав вогонь неподалік Кримського та один раз – поблизу Пісків. Загалом для обстрілів противник використав 39 мін», – заявили в штабі.

В угрупованні «ДНР» стверджують, що українська армія минулої доби 17 разів порушила режим тиші. Бойовики «ЛНР» заявляють про шість обстрілів з української сторони.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну. Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.