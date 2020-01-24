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24 січня 2020, Київ 19:35
Новини | Події

Один український військовий поранений на Донбасі з початку доби – штаб

Позиція бійців ЗСУ біля Авдіївки неподалік від Донецька, 1 лютого 2017 року

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У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 24 січня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили дев’ять обстрілів позицій ЗСУ, в тому числі і з заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 та 82 міліметри.

«Також була присутня снайперська активність», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 24 січня.

В угрупованні «ДНР» звинуватили ЗСУ в обстрілах околиць Горлівки та Донецька, а також на півдні контрольованої бойовиками території.

У чому воює українська армія? Справа про бронежилети
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У чому воює українська армія? Справа про бронежилети

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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