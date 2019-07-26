На Донбасі не було нових обстрілів з боку бойовиків – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі в цілому зберігається режим дотримання тиші, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Як ідеться в ранковому зведенні, за добу 25 липня підтримувані Росією бойовики здійснили один обстріл неподалік Причепилівки, був поранений один український військовий (це сталося в перші години минулої доби, Радіо Свобода вже повідомляло про цей інцидент).

Після півночі 26 липня українські військові не зафіксували жодного обстрілу з боку бойовиків.

В угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» про бойові дії 25 липня не повідомляють.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.