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07 травня 2020, Київ 08:32
Новини | Події

На Донбасі 6 травня поранений один український військовий – штаб ООС

Український військовий на позиціях неподалік міста Золоте, Луганська область

У зоні бойових дій на Донбасі 6 травня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили вісім разів порушили режим припинення вогню.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в одному обстрілі 6 травня.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії впродовж минулої доби ще не повідомляли.

Російський генерал засвітився у справі про загибель сотень людей в Україні
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Російський генерал засвітився у справі про загибель сотень людей в Україні

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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