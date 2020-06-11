На Донбасі постраждали троє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 11 червня зазнали поранень двоє українських військових, ще один має бойове травмування, повідомив штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили вісім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 та 82 міліметри.

Про бойові дії впродовж поточної доби підконтрольні Росії збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.