На Донбасі за добу загинув один, поранені троє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 15 вересня загинув один український військовий, ще троє зазнали поранень, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Обставини з’ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України», – вказано в повідомленні.

Також у штабі проінформували про обставини, за яких військові зазнали поранень.

«Під час проведення інженерних робіт один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Також у районі населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, зазнали поранень двоє військовослужбовців», – ідеться в ранковому зведенні.

Стан поранених – «стабільний і задовільний», твердять у штабі.

У повідомленні вказано, що російські гібридні сили впродовж минулої доби тричі порушили режим припинення вогню, але ці дії не становили загрози життю військових, і українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 14 вересня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.