На Донбасі втрат за добу немає – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 5 листопада жодний український військовослужбовець не постраждав, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, одного разу застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Як ідеться в ранковому зведенні, під обстрілом опинилися укріплення українських військових поблизу населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Новомихайлівка, Красногорівка, Павлопіль та Гнутове.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 5 листопада.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних офіційно не оголошували.