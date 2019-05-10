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10 Травень 2019, Київ 20:13
Новини | Події

Бойовики на Донбасі здійснили сім обстрілів, втрат немає – штаб

Українські військові заявляють про 7 обстрілів з боку бойовиків з початку доби 10 травня

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У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 10 травня підтримувані Росією бойовики здійснили сім обстрілів позицій українських військових із артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», – ідеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не подавали зведених даних про бойові дії 10 травня.

Репортаж з тилу бойовиків. Ексклюзив
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Репортаж з тилу бойовиків. Ексклюзив

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.

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