На Донбасі бойовики здійснили 17 обстрілів за добу – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 10 червня немає втрат серед українських військовиїх, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню, сім разів застосувавши заборонені Мінськими угодами міномети.

Ще два обстріли своїх позицій з боку бойовиків українські військові зафіксували після початку доби 11 червня.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про один обстріл з боку українських військових 10 червня.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії впродовж минулої доби ще не подавали, але звинуватили українських військових у вечірньому обстрілі північних околиць Донецька.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. Останнім часом навіть таких домовленостей досягати не вдавалося, або ж російські гібридні сили заявляли, що скасовують їх в односторонньому порядку. При цьому сторони заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.