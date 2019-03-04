На Донбасі 4 березня загинув український військовий – Міноборони

Український військовий загинув 4 березня на Донбасі, повідомив речник Міністерства оборони Максим Праута.

«Внаслідок одного з ворожих обстрілів вранці обірвалося життя одного українського захисника 1999 року народження», – сказав Праута.

За його словами, на донецькому напрямку підтримувані Росією бойовики здійснили чотири обстріли, ще один – на луганському.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі околиць Донецька та південних районів непідконтрольної українській владі території. Інформація з ресурсів «ЛНР» наразі недоступна.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.