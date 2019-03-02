Бойовики 28 лютого обстріляли Троїцьке з мінометів – штаб

Підтримувані Росією бойовики 28 лютого обстріляли Троїцьке Луганської області із мінометів калібру 120 міліметрів, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«На місцях обстрілу спостережною групою української сторони СЦКК виявлено та задокументовано суттєві пошкодження чотирьох будинків від влучання мін калібру 120 міліметрів. Також внаслідок пошкоджень від розриву мін на вулиці Щорса у цьому ж селі було перебито лінію електропередач», – заявили в штабі.

Згідно з повідомленням, унаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Інформація з ресурсів угруповання «ЛНР» наразі недоступна.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.