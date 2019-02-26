Минулої доби бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ – штаб

25 лютого бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«При цьому противник тричі застосував артилерію калібру 122 мм та міномети 120-го калібру, витративши 85 снарядів та мін», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів один боєць ООС загинув ще один поранений.

«На кожен ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів, не заборонених Мінськими домовленостями. За даними розвідки, 25 лютого двох окупантів знищено та трьох поранено», – зазначили військові.

Як наголосили в штабі, від початку поточної доби обстрілів сил ЗСУ не зафіксували.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито шість обстрілів з боку українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.