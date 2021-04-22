На Донбасі через обстріл загинув військовий – ОТУ «Північ»

На Донбасі 22 квітня внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків загинув український військовий, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ», у смузі відповідальності якого стався обстріл.
Військовослужбовець Збройних сил України зазнав осколкового поранення, несумісного з життям, йдеться в повідомленні.
«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України», – заявили в ОТУ «Північ».
Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.
На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 36 українських військовослужбовців (із них близько 28 лише протягом цього року), ще понад 85 були поранені чи зазнали бойових травм.
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