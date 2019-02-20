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20 Лютий 2019, Київ 07:39
Новини | Події

Троє українських військових поранені на Донбасі 19 лютого – штаб

Український вояк показує кулі і осколки, які залітають на передову позицію української армії під Зайцевим, 14 червня 2018 року

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Троє українських військових поранені внаслідок обстрілів на Донбасі 19 лютого, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Українська армія звинувачує підтримуваних Росією бойовиків у 16 порушеннях режиму припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» звинувачують Україну в обстрілі сіл Василівка, Пікузи, Саханка та Торецьк. Інформація з ресурсів бойовиків «ЛНР» наразі недоступна.

Хто розпалює міжнаціональний конфлікт в Україні?
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Хто розпалює міжнаціональний конфлікт в Україні?

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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