Бойовики двічі відкривали вогонь на Донбасі – штаб

Підтримувані Росією бойовики двічі відкривали вогонь на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Унаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

За даними штабу, бойовики застосовували міномети калібру 82 міліметри, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в сімох обстрілах 16 березня, в угрупованні «ЛНР» – у п’ятьох порушеннях режиму припинення вогню.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.