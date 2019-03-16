Один військовий загинув, ще один поранений упродовж дня на Донбасі – штаб

Через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі один український військовий загинув і ще один зазнав поранення. Як інформує штаб Операції об’єднаних сил на сторінці у Facebook, від початку поточної доби і до 18-ї години суботи бойовики двічі обстріляли позиції Збройних сил України в районі Хутора Вільний.

«Противник два рази обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил, двічі застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», – йдеться в повідомленні штабу.

На сайті угруповання «ДНР» інформації про обстріли упродовж 16 березня не вказують, в угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілі Золотого-4.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.