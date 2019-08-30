Один український військовий загинув на Донбасі 30 серпня – Міноборони

Один український військовий загинув внаслідок обстрілів на Донбасі 30 серпня, повідомило Міністерство оборони України.

Станом на 12:00 українські військові зафіксували чотири обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованні «ДНР» звинувачують України в обстрілі околиць Горлівки. Бойовики «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 30 серпня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.