Бойовики вісім разів порушили перемир’я на Донбасі – ООС

Контрольовані Росією сили вісім разів порушили перемир’я на Донбасі 12 та 13 жовтня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Зокрема, у ніч на 13 жовтня бойовики здійснили три поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета біля Зайцевого.

Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі села Яковлівка під Ясинуватою. В угрупованні «ЛНР» 12 жовтня не повідомляли про бойові дії на Донбасі.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.